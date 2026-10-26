Εκτός Ελλάδος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, επιλέγοντας το Μαρακές του Μαρόκου για τη νέα της απόδραση. Την ίδια ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω της λόγω της φημολογούμενης ρήξης στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει τις ταξιδιωτικές της εμπειρίες, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.

Στο Μαρακές, μια πόλη που φημίζεται για τα έντονα χρώματα και τη μοναδική της αρχιτεκτονική, την περίμενε μια θερμή υποδοχή-έκπληξη, την οποία η ίδια δημοσιοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές!», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χαρά της για την έκπληξη που την περίμενε.

Με τον Ηλία Ψινάκη στο Μαρακές η Άννα Βίσση

Σε ανάρτηση που έκανε ο Ηλίας Ψινάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε ότι βρίσκεται μαζί με την Άννα Βίσση στο Μαρακές, με το γνωστό μάνατζερ να ποζάρει μαζί με την τραγουδίστρια μέσα στην πισίνα, ενώ το εξωτικό τοπίο που φαίνεται από πίσω εντυπωσιάζει.

«Τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

govastiletto.gr -Άννα Βίσση: Ταξίδι στο Μαρακές μετά την ένταση με τον Καρβέλα