Μια απίθανη φάρσα περίμενε τον Γιώργο Λιάγκα στον «αέρα» του Πρωινού, με αφορμή τη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής με τη βασίλισσα του καρναβαλιού.

Η ομάδα του είχε ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο ο παρουσιαστής όχι μόνο δεν απέφυγε, αλλά ζήτησε να προβληθεί κανονικά στους τηλεθεατές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σε μικρότερη ηλικία συνήθιζε να μεταμφιέζεται σε γυναίκα μαζί με την παρέα του, δίνοντας έτσι την τέλεια «πάσα» στον Γιώργο Μπέζα. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιούργησε ένα βίντεο όπου ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται… ως Βασίλισσα του Καρναβαλιού.

Βλέποντας το αποτέλεσμα, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη διάθεσή του να αστειευτεί, σχολιάζοντας πως στην εκπομπή βρίσκουν πάντα τρόπους να τον «εκθέτουν», ενώ συμπλήρωσε με χιούμορ ότι με αυτή την εμφάνιση δεν ταίριαζε στο καρναβάλι της Πάτρας, αλλά… στο Ρίο.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλια στο πλατό και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο viral θέματα της ημέρας, αποδεικνύοντας ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν φοβάται να γελάσει πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό του.

