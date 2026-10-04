Ο Medi, κατά κόσμον Mehmet Ognianov Gogov, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της σύγχρονης βουλγαρικής pop-folk σκηνής.

Το όνομά του έγινε ιδιαίτερα γνωστό και στο ελληνικό κοινό μέσα από ένα viral απόσπασμα από το The Voice της Βουλγαρίας, όπου απέδειξε πως η μουσική δε γνωρίζει από σύνορα.

Το viral στιγμιότυπο με τον Σώτη Βολάνη

Όλα ξεκίνησαν όταν μια Ελληνίδα διαγωνιζόμενη ανέβηκε στη σκηνή του talent show και επέλεξε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στα ελληνικά. Η εμφάνισή της εντυπωσίασε τον Medi, ο οποίος γύρισε την καρέκλα του και προσπάθησε να την πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του.

Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος τραγουδιστής πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Πόσο μου λείπει» του Σώτη Βολάνη. Η ερμηνεία του προκάλεσε ενθουσιασμό στο στούντιο, ενώ το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα social media.

Αυτό που κέντρισε περισσότερο την προσοχή των χρηστών ήταν η πολύ καλή ελληνική προφορά του Medi, ο οποίος απέδειξε πως έχει εξοικείωση με την ελληνική μουσική και γλώσσα.

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Η μουσική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η σχέση του Medi με την ελληνική μουσική φάνηκε ξανά μέσα από μια πρόσφατη ανάρτησή του στα social media.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παίζει με την κιθάρα του το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ώρες μικρές».

Η επιλογή του τραγουδιού αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Medi συνόδευσε το βίντεο με ένα emoji περιστεριού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους Έλληνες χρήστες να σχολιάζουν τόσο την αγάπη του Medi για το ελληνικό ρεπερτόριο, όσο και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να τιμήσει τον αείμνηστο τραγουδιστή.

Govastiletto.gr – Medi: Ποιος είναι ο κούκλος κριτής του «The Voice» της Βουλγαρίας που έγινε viral τραγουδώντας Σώτη Βολάνη