Ο Medi, κατά κόσμον Μεχμέτ Ογκνιάνοφ Γκόγκοφ, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της σύγχρονης βουλγαρικής pop-folk σκηνής.

Γεννημένος στις 16 Ιουνίου 1994 στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του μουσικό ύφος, συνδυάζοντας παραδοσιακούς με σύγχρονους pop και trap ήχους.

Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθηματική θεματολογία, με τον έρωτα, τον χωρισμό, την απώλεια και την προσωπική αναζήτηση να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των τραγουδιών του.

Τα πρώτα χρόνια και η μουσική εκπαίδευση

Η σχέση του Medi με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Ασχολήθηκε με διαφορετικά μουσικά όργανα, μεταξύ των οποίων η ακουστική κιθάρα και τα ταμπούρα, ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει πιο συστηματικές μουσικές σπουδές.

Φοίτησε στην Εθνική Σχολή Λαϊκών Τεχνών «Σιρόκα Λάκα», όπου εξειδικεύτηκε στην παραδοσιακή βουλγαρική μουσική και την οργανική μουσική. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

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Η αρχή της επαγγελματικής του πορείας

Πριν γίνει ευρέως γνωστός ως Medi, ο Μεχμέτ Γκόγκοφ έκανε τα πρώτα του βήματα μέσα από τηλεοπτικά μουσικά talent shows στη Βουλγαρία, ήδη από το 2013.

Το 2018 υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Medi και ξεκίνησε να κυκλοφορεί τα πρώτα του επαγγελματικά τραγούδια. Ανάμεσα στις πρώτες κυκλοφορίες του ήταν τα «Huliganka» και «Proverka», μέσα από τα οποία άρχισε να διαμορφώνει το προσωπικό του μουσικό ύφος.

Η μεγάλη άνοδος και οι επιτυχίες

Η περίοδος 2019-2021 αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα του. Ο Medi πέρασε από τη θέση του ανερχόμενου καλλιτέχνη σε ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της βουλγαρικής pop-folk, έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά από τραγούδια που απέκτησαν μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία του έχει το «Da si tuk», που κυκλοφόρησε το 2021 και γνώρισε σημαντική επιτυχία. Την ίδια περίοδο ξεχώρισαν επίσης τραγούδια όπως τα «Rana», «Paranoya», «Zhivei, milo moe» και «Film za nas».

Οι κυκλοφορίες του απέκτησαν μεγάλη απήχηση στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ τα ιδιαίτερα προσεγμένα music videos συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας του.

Στην πορεία, ο Medi δημιούργησε και τη δική του ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, Mega Star, μέσα από την οποία κυκλοφορεί τη δική του μουσική, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παραγωγή έργων για άλλους καλλιτέχνες.

Στο «Glasat na Bulgaria» ως coach

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο Medi ανέλαβε για πρώτη φορά ρόλο του coach στον δωδέκατο κύκλο του δημοφιλούς βουλγαρικού μουσικού talent show «Glasat na Bulgaria».

Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, καθώς πλέον βρίσκεται όχι μόνο στη θέση του ερμηνευτή, αλλά και του ανθρώπου που καλείται να καθοδηγήσει και να αναδείξει νέα μουσικά ταλέντα.

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Το viral βίντεο που τον έκανε γνωστό στο ελληνικό κοινό

Ο Medi έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό τις τελευταίες ώρες μέσα από ένα viral βίντεο στο οποίο τραγουδάει, Σώτη Βολάνη, το γνωστό τραγούδι «Πόσο μου λείπει», κατά τη διάρκεια του The Voice της Βουλγαρίας.

Αφορμή για την ιδιαίτερη στιγμή στάθηκε η συμμετοχή μιας Ελληνίδας διαγωνιζόμενης στο talent show, η οποία επέλεξε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στα ελληνικά. Ο Medi εντυπωσιάστηκε από την εμφάνισή της, γύρισε την καρέκλα του και προσπάθησε να την εντάξει στην ομάδα του.

Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος τραγουδιστής πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε ένα από τα γνωστά τραγούδια του Σώτη Βολάνη, αφήνοντας άφωνους τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και το κοινό στο στούντιο.

Το σχετικό απόσπασμα δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν ιδιαίτερα την προφορά του Medi και το γεγονός ότι τραγούδησε σε άπταιστα ελληνικά.

Μάλιστα, το επίσημο προφίλ του «The Voice of Bulgaria» στο Instagram δημοσίευσε στιγμιότυπο από την εμφάνισή του, συνοδεύοντάς το με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική λεζάντα, στην οποία τον αποκάλεσε τον «αληθινό Έλληνα θεό» του talent show.

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Μερικά από τα σχόλια στα social media:

Η μουσική, άλλωστε, δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε γλωσσικούς περιορισμούς. Ο Medi απέδειξε με τον δικό του τρόπο πως ένα ελληνικό τραγούδι μπορεί να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να αγγίξει το κοινό μιας χώρας με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, ακόμη και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ελληνικά.