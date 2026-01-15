Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι ο πρωταγωνιστής της νέας -υπέροχης- σειράς της ΕΡΤ, Μεγάλη Χίμαιρα κι έχει καταφέρει με την ερμηνεία του να κλέψει την προσοχή μας.

Ο ηθοποιός με τις καθηλωτικές ερμηνείες δεν αποδέχεται τον ρόλο του ζεν πρεμιέ, που του έχουν δώσει πολλές φορές και προτιμά να ζει χωρίς τηλεόραση στο σπίτι του.

H γοητεία του Ανδρέα Κωνσταντίνου αγγίζει τους τηλεθεατές της «Μεγάλης Χίμαιρας» με τους πιστούς fans του ηθοποιού να μην στέκονται μόνο στο υποκριτικό του ταλέντο.

Οι ερωτικές σκηνές από τις πιο έντονες και κατά την άποψη μου ρεαλιστικές που έχουν παίξει σε ελληνική σειρά τα τελευταία χρόνια! Μπράβο στον Ανδρέα Κωνσταντίνου και στην Φωτεινή Πελούζο για την τόλμη τους!#HMegaliXimaira — Black Jasmine (@Luminos17627393) January 4, 2026

πρώτα λεπτά πρώτου επ & είναι unfair το πόσο όμορφος είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.

πόσο κινηματογραφικός & απίστευτα ταιριαστός Γιάννης.#hmegaliximaira pic.twitter.com/Tl5gdNPqs1 — πλήττω🥂 (@plittaina) January 1, 2026

#HMegaliXimaira 1ο επ.

Ήρθα για σοβαρό σχολιασμό.

Ο Ανδρέας γελάει.

Ο Ανδρέας χορεύει.

Ο Ανδρέας μιλάει Ιταλικά.

Ο Ανδρέας γενικά υπάρχει.

(Μπούκλα τσεκ ) pic.twitter.com/RrzhQUSLAV — RtL 💼🍬🌾🕊 (@Rtl02647782) January 4, 2026

Υπέροχη κινηματογραφική σκηνοθεσία, σκοτεινή ατμόσφαιρα, πανέμορφα πλάνα.

Με την πλοκή δεν ξετρελάθηκα Οι ερωτικες σκηνές δεν με ενόχλησαν γιατί είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσης της Μαρίνας Ο Κωνσταντίνου πιο hot από ποτέ ως καπετάνιος 🔥

Ο Κίτσος γοητευτικός 🔥#HMegaliXimaira pic.twitter.com/tdge08yOQp — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) January 3, 2026

«Οι ρόλοι εποχής με επιλέγουν. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ίσως με ταυτίζουν ως φυσιογνωμία με ρόλους εποχής. Εγώ δεν κοιτάω αν είναι ρόλος εποχής ή όχι. Κοιτάω αν κάτι μου αρέσει ως ρόλος, αν με συγκινεί. Κάθε φορά οι λόγοι είναι διαφορετικοί που θα με κάνουν να πω το “ναι” σε έναν ρόλο. Στη συγκεκριμένη σειρά είπα το “ναι” σε αυτόν τον ρόλο γιατί μου αρέσει το βιβλίο. Είναι το αγαπημένο μου», έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ένθετο Enjoy.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου

Γεννήθηκε το 1982 στο Τύμπικεν της Γερμανίας και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

Αν και έχει πτυχίο κοινωνικού λειτουργού, δεν ασχολήθηκε με το επάγγελμα που σπούδασε. Αντίθετα, τον κέρδισε η υποκριτική, όπου σπούδασε στην ανωτέρα σχολή του Εθνικού.

Μένει στα Εξάρχεια κι έχει δηλώσει ότι δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι.

Η καθημερινότητά του είναι απλή και προτιμά να πηγαίνει σε συγκεκριμένα εστιατόρια για φαγητό, καθώς όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του, ότι δεν μαγειρεύει.

Σε συνέντευξή του, ο γνωστός ηθοποιός είχε αποκαλύψει και τη δουλειά που έκανε πριν ασχοληθεί με την υποκριτική. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, είχε αποκαλύψει ότι «μικρός πετούσα φωτιές από το στόμα για μεροκάματο».

Ο γνωστός ηθοποιός μέσα από συνέντευξή του στο Down Town, είχε αποκαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα του.

«Είχα την τύχη να μεγαλώσω στη Θεσσαλονίκη των ’90s, με πολιτιστικούς χώρους όπως ο Μύλος, που φιλοξενούσαν τόσο εγχώριες μπάντες, όπως οι Τρύπες, τα Ξύλινα Σπαθιά, οι Ziggy Was κ.ά., όσο και μεγάλα συγκροτήματα από τη διεθνή σκηνή -Tricky, Μassive Attack, Porcupine Tree, dEUS, Body Count, Coolio Paradise Lost, είναι κάποια που μπορώ να θυμηθώ. Πήγαινα πολύ συχνά σε συναυλίες. Γενικά, μου άρεσε ο σκληρός ήχος στη μουσική. Ακούγοντας τον ένιωθα μια άγρια χαρά, αισθανόμουν ελεύθερος, παραδινόμουν στη μουσική» είχε εξομολογηθεί ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.

«Και μακριά μαλλιά, και σκουλαρίκια στ’ αυτιά, και οργή, και θυμό, και χαρά, όλα τα είχα. Όπως κάθε έφηβος που αναγκάζεται να πηγαίνει σχολείο ενώ διψάει για μια ζωή χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ξέφρενη και απρόβλεπτη».

Προσωπική ζωή

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι ένας καλλιτέχνης που επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στη δουλειά του.

Αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις και τις συχνές συνεντεύξεις που δεν αφορούν τα επαγγελματικά του projects. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν νιώθει άνετα με την έκθεση της ιδιωτικής του ταυτότητας.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή αντέδρασε λέγοντας: «Έλα βρε, αυτά θα λέμε τώρα; Ευχαριστώ πολύ».

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου μέσα από τους τηλεοπτικούς του ρόλους

Τον γνωρίσαμε πρώτη φορά το 2013 ως “Σπύρο Μαλταμπέ” στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Ιωάννας Καρυστιάνη “Μικρά Αγγλία” σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη. Τέσσερα χρόνια αργότερα υποδύθηκε τον “Ναπολέοντα Σουκατζίδη” στην ταινία “Το τελευταίο σημείωμα” του ίδιου σκηνοθέτη με την ερμηνεία του να του χαρίζει το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Οι τηλεοπτικοί ρόλοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έκανε αίσθηση ως “Σέργιος Σεβαστός” στις “Άγριες Μέλισσες” αν και προς απογοήτευση των θαυμαστών του… σκοτώθηκε στο πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ο ρόλος του ευαίσθητου πατέρα στο “Milky Way” του Βασίλη Κεκάτου και του εισαγγελέα “Αντώνη Πετράτου” στη “Διάφανη αγάπη”, ενώ ο ρόλος του αντισυμβατικού “Οδυσσέα Ράγκου” στην τηλεοπτική σειρά “Μετά τη Φωτιά” είχε άδοξο τέλος αφού σταμάτησε αιφνιδιαστικά η προβολή της σειράς από το κανάλι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Κωνσταντίνου συνεργάζεται με την ΕΡΤ.

O ίδιος υποδύθηκε τον Τζόζεφ στο “Καρτ Ποστάλ” της Victoria Hislop, όμως όλα δείχνουν πως σημείο αναφοράς στην τηλεοπτική του πορεία θα είναι ο ρόλος του Γιάννη, του συζύγου της Μαρίνας, στην τηλεοπτική μεταφορά της “Μεγάλης Χίμαιρας”.

