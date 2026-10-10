Στη δημιουργία συνδρομητικής πλατφόρμας αποκλειστικού περιεχομένου προχώρησε η Megan Fox, προκαλώντας αμέσως τεράστιο ενδιαφέρον. Η δημοφιλής ηθοποιός ανακοίνωσε το νέο της εγχείρημα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με εσώρουχα και υποσχόμενη στους συνδρομητές σπάνιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο αλλά και άμεση επικοινωνία μέσω προσωπικών μηνυμάτων.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο αθρόα, που η ιστοσελίδα «τέθηκε εκτός λειτουργίας» λόγω υπερβολικής επισκεψιμότητας, με την ίδια να ενημερώνει στη συνέχεια πως γίνονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάστασή της.

Δείτε το βίντεο και το story

Πόσο χρεώνει η ηθοποιός

Η ηθοποιός χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για την εγγραφή στη σελίδα της, ενώ έχει ήδη αναρτήσει αρκετό περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 88 δολάρια ανά δημοσίευση.

Σύμφωνα με το Page Six, η Megan Fox επιβεβαίωσε ότι είναι συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας που μόλις κυκλοφόρησε.

Η ίδια συνεργάστηκε με τον συνιδρυτή του OnlyFans, Τιμ Στόουκλι, για τη δημιουργία της συνδρομητικής ιστοσελίδας και δήλωσε: «Εδώ και δεκαετίες, οι γυναίκες ακούν ότι η προβολή τους ισοδυναμεί με δύναμη, ενώ κάποιος άλλος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατφόρμα, το κοινό ή την εικόνα τους. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν και τα τρία υπό τον έλεγχό τους».

Από την πλευρά του, ο Στόουκλι επισήμανε: «Η Megan δεν δημιουργεί απλώς μια σελίδα στο Subs. Έχει θέση στο τραπέζι των αποφάσεων και μας βοηθά να οικοδομήσουμε την πλατφόρμα».

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