Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές σε προσωπικό επίπεδο περνά η Meghan Markle στον απόηχο της σύλληψης του πατέρα της, Thomas Markle, στις ΗΠΑ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Αν και οι δύο τους παραμένουν αποξενωμένοι τα τελευταία οκτώ χρόνια, η σοβαρότητα των κατηγοριών φέρεται να έχει κλονίσει τη Δούκισσα του Sussex, η οποία βρίσκει στήριγμα στον πρίγκιπα Χάρι, τη μητέρα της και τα δύο τους παιδιά προκειμένου να διαχειριστεί το βάρος των εξελίξεων.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού PEOPLE, που επικαλείται πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της, η 45χρονη Meghan Markle είναι συντετριμμένη από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πατέρας της.

«Είναι συντετριμμένη. Είναι ο πατέρας της, ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν μεγαλώνοντας και με τον οποίο ήταν πολύ δεμένη για πολλά χρόνια. Οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές για εκείνη. Υπάρχει πολλή θλίψη», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στη Δούκισσα του Σάσεξ.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, η Meghan Markle προσπαθεί να παραμείνει δυνατή, αντλώντας στήριξη από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της. «Αντέχει. Έχει πολλούς φίλους και συγγενείς στους οποίους μπορεί να στηριχθεί», προσθέτει πρόσωπο από το περιβάλλον της.

Η μητέρα της, Doria Ragland, συνεργάζεται με τις Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη ότι η μητέρα της Meghan, Doria Ragland, έχει ήδη συνδράμει τις ομοσπονδιακές Αρχές στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 70χρονη, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Thomas Markle από το 1979 έως το 1987, κλήθηκε να εξετάσει φωτογραφικό υλικό που συνδέεται με την υπόθεση, με καλυμμένα ορισμένα ευαίσθητα σημεία, και βοήθησε στην αναγνώριση του πρώην συζύγου της.

Σύμφωνα με το PEOPLE, η Meghan Markle είναι επίσης διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις Αρχές, εφόσον της ζητηθεί.

Μητέρα και κόρη βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, προσπαθώντας να στηρίξουν η μία την άλλη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Η γεωγραφική απόσταση, ωστόσο, κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Η Doria Ragland ζει στο Λος Άντζελες, ενώ η Meghan Markle έχει εγκατασταθεί με την οικογένειά της στην Αγγλία.

«Της λείπει η μητέρα της από τότε που μετακόμισε στην Αγγλία και τώρα της λείπει ακόμη περισσότερο. Μιλούν πολύ συχνά. Το γεγονός ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί της τη βοηθά, παρότι θα ήθελε να βρίσκονται μαζί», εξηγεί η ίδια πηγή.

Όπως επισημαίνει το PEOPLE, οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να οδηγούν ορισμένους ανθρώπους σε επανεξέταση της κριτικής που είχε δεχθεί η Meghan όλα αυτά τα χρόνια για την απομάκρυνσή της από τον πατέρα της.

«Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει γιατί η Meghan πήρε ορισμένες αποφάσεις, ακόμη κι όταν δεχόταν κριτική γι’ αυτές. Το κοινό δεν γνωρίζει πάντα την αλήθεια και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι συχνά συμβαίνουν πολύ περισσότερα πίσω από τις κλειστές πόρτες απ’ όσα μπορεί κανείς να φανταστεί», αναφέρει άνθρωπος από το περιβάλλον της.

Η νέα σύλληψη του Thomas Markle

Ο 82χρονος Thomas Markle συνελήφθη αρχικά στις 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα, έπειτα από έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους φέρεται να νοίκιαζε για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ερευνητές κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικό υλικό, αρνητικά φιλμ και βιβλία, που φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Markle, ο οποίος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, αφέθηκε αρχικά ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ωστόσο, στις 10 Νοεμβρίου οδηγήθηκε εκ νέου υπό κράτηση, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Το δικαστήριο ανακάλεσε την προσωρινή αποφυλάκισή του και διέταξε την παραμονή του σε σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι τη δίκη του. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών.

govastiletto.gr -Meghan Markle: Η εμφάνιση με ρολόι Cartier αξίας άνω των 19.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Μπέβερλι Χιλς