Η εκπομπή της Meghan Markle, «Με αγάπη, Meghan» στην πλατφόρμα του Netflix δεν θα συνεχίσει για τρίτη σεζόν. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ «προωθήθηκε πάρα πολύ», δεν θα συνεχίσει την πορεία του, την επόμενη σεζόν. Ο λόγος είναι ότι η προετοιμασία του κάθε επεισοδίου απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς και η Meghan Markle πια δεν είναι πρόθυμη να συνεχίσει να το κάνει.

Η Δούκισσα του Σάσεξ έκανε πρεμιέρα πέρσι τον Μάρτιο με την εκπομπή «Με αγάπη, Meghan», μαγειρεύοντας, κάνοντας κηπουρική και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, σε μια έπαυλη που νοίκιασε για τα γυρίσματα της εκπομπής, για 5, 7 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στο σπίτι της στο Montecito.

Άτομο από το περιβάλλον της Δούκισσας του Σάσεξ αναφέρει στο Page Six: «Το “Με αγάπη, Meghan” δεν θα επιστρέψει ως σειρά. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για να γυριστούν κάποια επεισόδια σε ειδικές περιστάσεις, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ακόμα στα σκαριά». Άλλη πηγή δήλωσε ότι το κόνσεπτ θα μεταφερθεί από τη Meghan στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο κόσμος θα δει μια παρόμοια εκπομπή μαγειρικής και χειροτεχνίας στα social media της Meghan και του brand της». Η Meghan Markle σκοπεύει να επικεντρωθεί στο χτίσιμο του brand της «As Ever» και θα διοχετεύσει αποκλειστικά εκεί την ενέργειά της.

