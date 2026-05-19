Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle γιορτάζουν τα οχτώ χρόνια γάμου τους, με την ίδια να κάνει μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
Η Meghan Markle ανέβασε, το πρωί της Τρίτης 19/5, μια σειρά από φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της με τον Πρίγκιπα Harry, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Οχτώ χρόνια πριν σαν σήμερα».
Στις 19 Μαΐου του 2018 τελέστηκε στην περιοχή του Ουίνδσορ με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ο γάμος του Πρίγκιπας Harry της Ουαλίας, δευτερότοκου γιου του διαδόχου Καρόλου και έκτου στη σειρά διαδοχής του αγγλικού θρόνου, με την Meghan Markle.
Ο γάμος παρακολουθήθηκε από ένα εκτιμώμενο κοινό 1.9 δισεκατομμυρίων ατόμων.
