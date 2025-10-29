Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry τράβηξαν για ακόμη μια φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά από τις κερκίδες του Dodger Stadium στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι έκανε μια απρόσμενη δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια του Game 4 του World Series 2025, όπου οι Los Angeles Dodgers αντιμετώπισαν τους Toronto Blue Jays, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Οι δυο τους κάθονταν στην πρώτη σειρά, ακριβώς μπροστά από τον θρυλικό pitcher Sandy Koufax, στηρίζοντας την ομάδα του Λος Άντζελες με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Παρά την ενέργεια της εξέδρας, οι Dodgers ηττήθηκαν 6–1 από τους Blue Jays, οι οποίοι ισοφάρισαν τη σειρά.

Στο γήπεδο βρέθηκαν και πολλές γνωστές παρουσίες, όπως οι James Marsden, Austin Butler και Sydney Sweeney, η οποία καθόταν κοντά στην επαγγελματία πυγμάχο Christy Martin – την οποία υποδύεται στη νέα της ταινία.

Για τη Meghan, το παιχνίδι είχε και μια προσωπική χροιά, αφού έζησε στο Τορόντο αρκετά χρόνια κατά τα γυρίσματα του Suits. Έτσι, βρέθηκε να «μοιράζει» την καρδιά της ανάμεσα στην παλιά της πόλη και τη σημερινή της ζωή στην Καλιφόρνια.

Η εμφάνιση του ζευγαριού συνέπεσε με το λανσάρισμα της πρώτης γιορτινής συλλογής της Meghan για το brand As Ever. Η σειρά περιλαμβάνει χειροποίητα κεριά, σπιτικές μαρμελάδες, καλιφορνέζικο χρυσό μέλι και επιλεγμένα κρασιά – όλα εμπνευσμένα από μια αίσθηση θαλπωρής και γενναιοδωρίας.

Παρότι η κυκλοφορία της συζητήθηκε έντονα, η συλλογή δεν κατάφερε να κάνει sold out από την πρώτη στιγμή, με τη Meghan ωστόσο να συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στον χώρο του lifestyle.

