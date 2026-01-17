Full ερωτευμένοι παραμένουν ο Harry και η Meghan Markle, όπως μαρτυρά το βίντεο που ανέβασε η Δούκισσα του Sussex στον προσωπικό της λογαριασμό. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να χορεύουν σε ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο, προσφέροντας στους ακολούθους τους μια γεύση από την προσωπική τους ευτυχία και τις χαλαρές στιγμές που μοιράζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ιδιαίτερη σημασία στην ανάρτηση αυτή δίνει το γεγονός ότι το βίντεο τραβήχτηκε από την κόρη τους, την μικρή Λίλιμπετ, κάτι που η Meghan αναφέρει και στη λεζάντα της ανάρτησης.

«When 2026 feels just like 2016….you had to be there… cred: our daughter», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Meghan Markle.

Δείτε την εν λόγω ανάρτηση:

Η ανάρτηση συνδέεται με μια δημοφιλή τάση που επικρατεί στα social media που συγκρίνει στιγμές του 2016 με το σήμερα, προκαλώντας νοσταλγία. Παράλληλα, η Meghan συνόδευσε το βίντεο με μια ανέκδοτη φωτογραφία από το 2016 — τη χρονιά που ξεκίνησε η σχέση της με τον Harry.

