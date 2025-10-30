Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Prince Harry και της Meghan Markle δεν εξελίχθηκε όπως ίσως περίμεναν.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο στον αγώνα των LA Dodgers απέναντι στους Toronto Blue Jays, το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου και η παρουσίασή τους στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου προκάλεσε … κύμα αντιδράσεων.

Μόλις οι κάμερες έδειξαν τον Prince Harry και τη Meghan Markle, οι εξέδρες ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες, σύμφωνα με τη Daily Mail. Ο Prince Harry και η Meghan Markle φάνηκαν να αντιμετωπίζουν την αμήχανη στιγμή με χαμόγελο, προσπαθώντας να αγνοήσουν τον θόρυβο γύρω τους και συνεχίζοντας να κοιτούν μπροστά, διατηρώντας τη γνωστή ψυχραιμία τους.

Το ζευγάρι καθόταν στην πρώτη σειρά, σε ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία του γηπέδου — ακριβώς πίσω από το ρολόι, εκεί όπου τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν χέρια για δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Prince Harry και η Meghan Markle πλήρωσαν οι ίδιοι για τις θέσεις ή αν προσκλήθηκαν ως VIP καλεσμένοι των Dodgers.

Πηγή: Dailymail

