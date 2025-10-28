Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Meghan Markle και ο Prince Harry ετοιμάζονται για το Halloween, με τη Δούκισσα του Σάσσεξ να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την έξοδό τους στη φύση.

Συγκεκριμένα, η Meghan Markle ανέβασε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, υπό τους ήχους του California Dreamin’ των Mamas & the Papas.

Στο βίντεο, η οικογένεια περπατά ανάμεσα σε σειρές από κολοκύθες, όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο.

Πρωταγωνιστές εκτός από τη Meghan και τον Harry είναι και τα παιδιά τους, Archie και Lilibet. Η μητέρα της Meghan, Doria Ragland, κάνει μια σύντομη εμφάνιση, συμμετέχοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει ήδη χιλιάδες likes, δείχνοντας την οικογένεια να απολαμβάνει μαζί το Halloween.

