Η Meghan Trainor και ο σύζυγός της, Daryl Sabara, έγιναν ξανά γονείς, καθώς καλωσόρισαν μυστικά το τρίτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Η 32χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός την Τρίτη 20/01 με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η Meghan Trainor μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τη νεογέννητη κόρη τους, η οποία γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου μέσω παρένθετης κύησης.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2018, έχει ήδη δύο γιους, τον Riley, τεσσάρων ετών και τον Barry, δύο ετών.

Μαζί με τις τρυφερές φωτογραφίες, η τραγουδίστρια αποκάλυψε και το όνομα που επέλεξαν για τη μικρή: Mickey Moon.

«18 Ιανουαρίου 2026. Το κοριτσάκι μας, Mickey Moon Trainor, ήρθε επιτέλους στον κόσμο χάρη στην απίστευτη, υπέροχη παρένθετη μητέρα μας», έγραψε η Meghan Trainor στους followers της.

Στην ίδια ανάρτηση, ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις ομάδες που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα το όνειρό τους. Επίσης, εξήγησε ότι τόσο εκείνη, όσο και ο Daryl Sabara είχαν συνεχείς συζητήσεις με τους γιατρούς καθ’ όλη τη διαδικασία και ότι αυτή ήταν η πιο ασφαλής επιλογή για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Στα σχόλια, followers και διάσημοι έσπευσαν να τους συγχαρούν για το νέο μέλος της οικογένειας.