Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, πραγματοποίησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η Μέγκαν Μαρκλ.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο πρίγκιπας Χάρι, με το ζευγάρι να ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για μια σημαντική εκδήλωση που αφορά την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.

Η εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η κοινή εμφάνιση στις Βρυξέλλες και η απόφαση της Μέγκαν

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έφτασαν μαζί στον χώρο της εκδήλωσης, επιλέγοντας μαύρα σύνολα και περπατώντας χέρι χέρι. Οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να μάθουν πώς βιώνει η Δούκισσα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον πατέρα της, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσουν από κοινού ομιλία με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η Μέγκαν αποφάσισε τελικά να μην πάρει μέρος σε αυτό το σκέλος της διοργάνωσης. Έτσι, ο πρίγκιπας Χάρι ανέλαβε μόνος του την προγραμματισμένη ομιλία.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph», η συναισθηματική κατάσταση της Δούκισσας δεν της επιτρέπει αυτή την περίοδο να μιλήσει δημόσια για όσα συμβαίνουν. «Δεν είναι αρκετά δυνατή συναισθηματικά αυτή τη στιγμή για να μιλήσει δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ και οι σοβαρές κατηγορίες

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα, έπειτα από έρευνα των αμερικανικών Αρχών.

Όπως αναφέρεται από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 82χρονος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο φέρεται να φυλασσόταν σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Οι συγκεκριμένοι χώροι φέρεται να ενοικιάζονταν από τον ίδιο για σχεδόν 20 χρόνια. Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ σε περίπτωση καταδίκης του ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Η απομάκρυνση από τον πατέρα της και η προστασία των παιδιών της

Η σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της παραμένει διαταραγμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί, πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018, χωρίς έκτοτε να έχουν αποκαταστήσει την επικοινωνία τους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Δούκισσα είχε εκφράσει τη βαθιά αναστάτωσή της για τις καταγγελίες που αφορούν τον πατέρα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως γνώριζε ήδη από το 2018 ότι υπήρχαν σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του.

Όπως είχε εξηγήσει, η απόφασή της να μην επιτρέψει στον Τόμας Μαρκλ να έχει επικοινωνία με τα δύο παιδιά της, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, συνδέεται πρωτίστως με την ανάγκη να διασφαλίσει την προστασία τους.

Πηγές: people.com & bbc.com

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