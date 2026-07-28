Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια ιδιαίτερη τηλεοπτική εμφάνιση ως προσκεκλημένη κριτής στο MasterChef Australia, σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσκεψη στην Αυστραλία, μετά το 2018.

Η παρουσία της στο δημοφιλές μαγειρικό σόου τράβηξε το ενδιαφέρον, όμως η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ενώ δοκίμαζε τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων μαζί με την υπόλοιπη κριτική επιτροπή, μέλος της παραγωγής της παρέδωσε το κινητό της, ενημερώνοντάς την πως είχε εισερχόμενη βιντεοκλήση.

Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω FaceTime και με χιουμοριστική διάθεση, τη ρώτησε αν τη διέκοψε.

Η Μέγκαν τον υποδέχτηκε χαμογελαστή, του σύστησε τους υπόλοιπους κριτές και του έδειξε τα πιάτα που αξιολογούσαν, εξηγώντας ότι συμμετείχε στην κρίση τεσσάρων ιδιαίτερα ταλαντούχων διαγωνιζομένων.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αποκάλυψε επίσης πως ο σύζυγός της βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην Καμπέρα, συμμετέχοντας σε δράσεις που αφορούν βετεράνους.

Στο επεισόδιο, η Δούκισσα του Σάσεξ δοκίμασε τις μαγειρικές δημιουργίες των παικτών και σχολίασε με ενθουσιασμό τις γεύσεις και τις τεχνικές τους.

Δεν έλειψαν και οι πιο ανάλαφρες στιγμές, καθώς αστειεύτηκε ότι μία από τις ιδιαίτερα καυτερές σάλτσες που δοκίμασε πιθανότατα θα ήταν υπερβολικά πικάντικη ακόμη και για τον Χάρι.

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