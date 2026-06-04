Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν τα 5α γενέθλια της κόρης τους, Λίλιμπετ Νταϊάνα Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, με μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Το ζευγάρι μοιράστηκε μια οικογενειακή φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιά με τη μικρή Λίλιμπετ, σε ένα ζεστό και προσωπικό στιγμιότυπο που συγκέντρωσε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μέγκαν έγραψε: «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα 5α γενέθλιά σου, Λίλι».

Η δημοσίευση αποτελεί μία από τις λίγες φορές που το ζευγάρι επιλέγει να μοιραστεί στιγμές από την οικογενειακή του ζωή, καθώς τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά τα παιδιά του, και την καθημερινότητά του στην Καλιφόρνια.

Η νέα ανάρτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια στη ζωή τους, με τη Λίλιμπετ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα συγκινητικής ημέρας για τους γονείς της.