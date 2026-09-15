Η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να ευχηθεί στον Πρίγκιπα Χάρι για τα 42α γενέθλιά του με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, χαρίζοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς ακολούθους της μια σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή της οικογένειας του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Πρίγκιπας Χάρι, άλλοτε μαζί της και άλλοτε μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Πρόκειται για εικόνες που δείχνουν πολύ τρυφερές στιγμές της οικογένειας, μακριά από τα φώτα των επίσημων εμφανίσεων.

Με ένα σύντομο, αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, η Μέγκαν Μαρκλ θέλησε να γιορτάσει δημόσια τον άνθρωπό της, γράφοντας στην ανάρτησή της: «Είναι απλά ο καλύτερος. Χρόνια Πολλά, αγάπη μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

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