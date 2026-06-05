Τη σύνθεση της νέας κριτικής επιτροπής του GNTM σχολίασε η Μέγκι Ντρίο, εκφράζοντας ανοιχτά τις επιφυλάξεις της για τις επιλογές της παραγωγής ενόψει του νέου κύκλου του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας.

Η πρώην παίκτρια του GNTM εμφανίστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και δεν έκρυψε τον προβληματισμό της τόσο για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή όσο και για τη διατήρηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου σε βασικό ρόλο στο πρόγραμμα.

Αναφερόμενη στη νέα προσθήκη του show, η Μέγκι Ντρίο ξεκαθάρισε ότι εκτιμά προσωπικά τη Μπέττυ Μαγγίρα, ωστόσο θεωρεί πως η εμπειρία της δεν συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση επαγγελματιών μοντέλων.

Όπως υποστήριξε, θα θεωρούσε πιο λογική μια διαφορετική κατανομή ρόλων, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε θέση κριτή και τη Μπέττυ Μαγγίρα στην παρουσίαση.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι το concept του GNTM έχει απομακρυνθεί από τον αρχικό του χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως πλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην προβολή προσώπων που μπορούν να εξελιχθούν σε influencers, παρά αποκλειστικά σε επαγγελματικά μοντέλα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δηλώνοντας ότι αυτό είναι το στοιχείο που την προβληματίζει περισσότερο στη νέα σεζόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν κατανοεί γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος και θεωρεί πως το ριάλιτι θα μπορούσε να ανανεωθεί μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση.

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγους μήνες πριν την επιστροφή του GNTM στις τηλεοπτικές οθόνες, με τη νέα σύνθεση της επιτροπής να έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους κύκλους της ελληνικής showbiz.