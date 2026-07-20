Η Melanie C παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κρις Ντίνγκγουολ.

Η τραγουδίστρια των Spice Girls ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Αυστραλό μοντέλο και παραγωγό Κρις Ντίνγκγουολ, σε μια ρομαντική τελετή στην περιοχή Κάμπρια της Αγγλίας. Μάλιστα, το νυφικό υπέγραψε η στενή φίλη της, και πρώην Spice Girl, Βικτόρια Μπέκαμ.

Το μεταξωτό νυφικό σε ιβουάρ απόχρωση, με διακριτική δαντέλα, ανοιχτή πλάτη και μακριά ουρά, έκλεψε την παράσταση, ενώ η Βικτόρια είχε σχεδιάσει και το το φόρεμα που φόρεσε η Mel C στον πολιτικό γάμο του ζευγαριού στην Αυστραλία.

«Η Victoria ενθουσιάστηκε όταν της ζήτησα να σχεδιάσει το νυφικό μου. Ήταν πολύ ξεχωριστό να την έχω δίπλα μου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Λατρεύω τις δημιουργίες της», ανέφερε η Mel C.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Emma Bunton, Mel B και Geri Halliwell-Horner. Η μοναδική απούσα από τις αγαπημένες Spice Girls ήταν η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηρίξει τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, στις υποχρεώσεις του γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Melanie ‘Mel C’ Chisholm Marries Chris Dingwall During Romantic Summer Ceremony at Lakeside Property in England https://t.co/X7LIcrMpKi — People (@people) July 19, 2026

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