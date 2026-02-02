Στο Κέντρο Αθηνών φιλοξενήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, Melania. Η βραδιά αποτέλεσε πόλο έλξης για δεκάδες celebrities και σημαίνοντα πρόσωπα της δημόσιας ζωής, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους το γεγονός.

Φυσικά, οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, τη σύζυγο του, Αλεξάνδρα Νίκα και τους κουμπάρους του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτος.

Το ντοκιμαντέρ, σκιαγραφεί την Μελάνια Τραμπ μέσα από εικόνες ελεγχόμενης οικειότητας, καθημερινές τελετουργίες και στιγμές σιωπής, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Πιο ανοιχτή όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της, πιο συγκρατημένη ως προς τον ρόλο της πρώτης κυρίας. H Μελάνια παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια φιγούρα πειθαρχίας και αντοχής, σε μια πρεμιέρα που συνδυάζει πολιτισμό, εικόνα και διπλωματικό συμβολισμό.

Μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα Παπαθεολόγου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Μαρίνα Βερνίκου, η Μαριάννα Λάτση, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το ζεύγος Αλεξάνδρας Νίκα και Κωνσταντίνου Αργυρού

Μιράντα Πατέρα

Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτος Καμπουρίδης

Μαριάννα Λάτση

Έβελυν Καζαντζόγλου

Μαριέττα Χρουσαλά

Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα Παπαθεολόγου

Κώστας Καίσαρης

Ο Γιώργος Ντάβλας με την οικογένειά του και τον αδελφό του, Χάρη Ντάβλα

