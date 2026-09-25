Στο επίκεντρο σχολίων βρέθηκε η Μελάνια Τραμπ μετά την εμφάνισή της στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν.

Για την περίσταση, η οποία απαιτούσε αυστηρό dress code black-tie, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε να κινηθεί σε μια διαφορετική γραμμή, αφήνοντας στην άκρη την επιλογή μιας βραδινής τουαλέτας ή μιας επίσημης φούστας.

Η Μελάνια εμφανίστηκε με ένα μαύρο, ψηλόμεσο παντελόνι του οίκου Dolce & Gabbana, αξίας 1.945 δολαρίων, το οποίο συνδύασε με μια λευκή μπλούζα Saint Laurent, με ψηλό γιακά και έναν μεγάλο φιόγκο στον λαιμό, η τιμή της οποίας σύμφωνα με δημοσιεύματα ανέρχεται στα 2.300 δολάρια.

Το κόστος των δύο βασικών κομματιών της εμφάνισης έφτασε συνολικά τα 4.245 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα παπούτσια και τα αξεσουάρ. Η Πρώτη Κυρία ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες στιλέτο με μυτερή μύτη και διαμαντένια σκουλαρίκια.

Η επιλογή του παντελονιού αντί μιας κλασικής βραδινής εμφάνισης σχολιάστηκε από μερίδα τηλεθεατών και χρηστών στα social media, οι οποίοι θεώρησαν το σύνολο περισσότερο λιτό από αυτό που θα περίμεναν για μια τόσο επίσημη περίσταση.

Πηγή: themirror.com

Govastiletto.gr – Γιατί όλοι σήμερα ασχολούνται με το total white look της Μελάνια Τραμπ;