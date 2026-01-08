Μια άγνωστη πτυχή της σχέσης του με τη Melania Trump αποκάλυψε ο Donald Trump, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές στην Ουάσινγκτον.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Πρώτη Κυρία δεν κρύβει την ενόχλησή της για τις περιβόητες χορευτικές του κινήσεις στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ενώ το κοινό του τον αποθεώνει, η Melania θεωρεί πως οι φιγούρες αυτές πλήττουν το κύρος του προεδρικού αξιώματος και δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο ρόλος του.

«Η γυναίκα μου μισεί όταν το κάνω αυτό», ανέφερε αρχικά ο Trump στους βουλευτές και συμπλήρωσε: «Είναι τόσο αντιπροεδρικό μου λέει συχνά».

Η Melania Trump δεν ήταν παρούσα στην εκδήλωση, αλλά ο ίδιος εξήγησε ότι η κριτική δεν περιορίζεται μόνο στον χορό. Είπε ότι η Πρώτη Κυρία δεν συμπαθεί ούτε τη συνήθειά του να προσποιείται ότι σηκώνει βάρη στη σκηνή.

govastiletto.gr -Melania Trump: Το festive style της στην υποδοχή του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Λευκού Οίκου