Στην προσωπική της εμπειρία από τον εργασιακό εκφοβισμό που, όπως έχει καταγγείλει, αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας, αναφέρθηκε ξανά η Ελεονώρα Μελέτη.

Η δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής βρέθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA και μίλησε για όσα έχει βιώσει στον χώρο της τηλεόρασης.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το βίντεο με την έντονη αντιπαράθεση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η πρόσφατη ανάρτησή της στα social media σχετιζόταν με το συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας παράλληλα πως έχει γνώση ακόμη πιο σοβαρών συμπεριφορών στον τηλεοπτικό χώρο.

Η τοποθέτηση για το περιστατικό Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου

Η Ελεονώρα Μελέτη παραδέχτηκε ότι το μήνυμα που είχε δημοσιεύσει μετά τη διαρροή του βίντεο από την εκπομπή «10 Παντού» του OPEN αναφερόταν στον καβγά των δύο δημοσιογράφων.

«Ήταν συνδεδεμένο, δεν θα πω ψέματα. Σαφώς και αφορούσε αυτό, αλλά εσείς δεν έχετε δει και χειρότερα; Εγώ ξέρω αρκετούς που είναι χειρότεροι από αυτό που είδα», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Νοεμβρίου είχε γράψει σε Instagram story: «Έλα καλέ. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Υπάρχει και χειρότερος». Η ανάρτηση είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πολλοί τη συνέδεσαν με όσα έχει κατά καιρούς αποκαλύψει για τις δύσκολες συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε στην τηλεόραση.

Γιατί δεν κατονομάζει το πρόσωπο που καταγγέλλει

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος εξήγησε γιατί δεν έχει αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο αποδίδει τον εργασιακό εκφοβισμό που υπέστη.

«Δεν γίνεται να πω το όνομα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει νόμος στην ελληνική νομοθεσία που προστατεύει τον εργαζόμενο από τις συνθήκες του εργασιακού εκφοβισμού… Το να το κυνηγήσω νομικά το σκέφτηκα, το είχα συζητήσει, όμως θεώρησα ότι το να κυνηγήσω ένα ολόκληρο κανάλι για μία ατομική συμπεριφορά είναι άδικο», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Έκανα και τις καταγγελίες μου, έκανα και τις συζητήσεις μου, γνωστοποιήθηκε το θέμα. Εκείνη την περίοδο, για να γίνει όλο αυτό πιο οργανωμένα, εγώ χρειαζόμουν και τη συμπαράσταση – καταγγελία των υπολοίπων. Υπήρχε ένα μεγάλο καθεστώς πίεσης και φόβου για το αν θα χαθούν οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας, όλα τα σχετικά», είπε.

Govastiletto.gr – «Έλα καλέ! Υπάρχει και χειρότερος»: Η αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη στον καβγά Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου