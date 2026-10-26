Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε για τις επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο της υποκριτικής, τη σημασία της τύχης και την ανασφάλεια που εξακολουθεί να αισθάνεται, ακόμη κι όταν έχει δουλειά.

Ο ηθοποιός θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα τυχερό, καθώς καταφέρνει να εργάζεται σταθερά και να ασχολείται με αυτό που αγαπά.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ηθοποιοί, υπογραμμίζοντας ότι η επαγγελματική πορεία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το ταλέντο.

«Υπάρχουν συνάδελφοι με το ίδιο ή και περισσότερο ταλέντο που δεν έχουν δουλειά»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του να ακολουθήσει την υποκριτική, καθώς αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τις ευκαιρίες που έχει μέχρι σήμερα.

Όπως εξήγησε, εκτιμά το γεγονός ότι ανήκει σε ένα μικρό ποσοστό επαγγελματιών που εξασφαλίζουν σταθερή εργασία, την ώρα που πολλοί συνάδελφοί του δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση.

«Δεν μετανιώνω που έγινα ηθοποιός. Θα ήταν αχαριστία να το πω αυτό. Είμαι από τους τυχερούς που έχουν δουλειά και κάνουν αυτό που αγαπούν. Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζονται σταθερά. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους της ηλικίας μου, οι οποίοι μπορεί να έχουν το ίδιο ή και περισσότερο ταλέντο από εμένα, αλλά να βρίσκονται στο σπίτι τους επειδή είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το επάγγελμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι συγκυρίες στην επαγγελματική εξέλιξη ενός ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι η τύχη αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του.

«Δεν είναι πάντα το ταλέντο που καθορίζει την πορεία σου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και συχνά η τύχη είναι ένας από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμάς όσα έχεις και να μην ξεχνάς πόσο δύσκολο είναι για πολλούς συναδέλφους σου να βρουν δουλειά», πρόσθεσε.

Η επαγγελματική ανασφάλεια και οι δουλειές που διακόπτονται ξαφνικά

Ο Μελέτης Ηλίας παραδέχτηκε, επίσης, ότι εξακολουθεί να αισθάνεται επαγγελματική ανασφάλεια, καθώς γνωρίζει πως η εργασία στον χώρο της υποκριτικής δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη.

Όπως ανέφερε, ακόμη και μια συνεργασία που ξεκινά με θετικές προοπτικές μπορεί να διακοπεί απρόσμενα.

«Φυσικά. Έχω δουλειά σήμερα, αλλά μπορεί του χρόνου να μην έχω. Έχω υπάρξει και σε δουλειές που κόπηκαν στη μέση της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, η σειρά “Κράτα μυστικό” σταμάτησε στα μέσα της σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα του επαγγέλματός μας. Ακόμη κι όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο», κατέληξε.

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