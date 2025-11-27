Ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο podcast «Γνώμη» του Fipster. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία με τις ουσίες, περιγράφοντας όσα βίωσε μέχρι να κλείσει τα 27 του χρόνια.

«Εγώ όταν ήμουνα νέος, χρήστης, ερασιτέχνης που είχα δοκιμάσει ουσίες, μου συνέβη κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης το ότι επέζησα. Αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να μην έχει γυρισμό. Πολύ εύκολα. Να νομίζεις ότι το ελέγχεις. Είναι γνώριμο στοιχείο των χρηστών το “εντάξει, το ελέγχω” ή το “έλα ρε, όλοι κάνουν”. Ή ότι το κάνουν για χαλάρωση. Σε μια στιγμή που ούτε διανοείσαι, μπορεί να μη υπάρχει γυρισμός», εξομολογήθηκε ο Μελέτης Ηλίας.

«Πρέπει να το αντιληφθεί ο ίδιος. Πρέπει να ταρακουνηθεί από κάτι, να πέσει σε τοίχο. Αλλιώς, όσο δεν πονάει το δάχτυλο, δεν πας στον γιατρό. Έφτασα σε ένα σημείο που άρχισε να γίνεται στην καθημερινότητά μου λίγο επικίνδυνο. Όχι με την ουσία αυτή καθαυτή, αλλά με την επίδρασή της σε άλλα πράγματα.

Όταν είσαι υπό την επήρεια και πρέπει να δουλέψεις την επόμενη μέρα και δεν μπορείς να ξυπνήσεις, αυτό σε επηρεάζει παντού. Με ένα περιστατικό είπα “τέλος”. Ήμουν 27 προς 28. Από τότε είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω, επειδή και ο πατέρας μου είχε ένα θέμα με το αλκοόλ. Ό,τι κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι. Το επόμενο βήμα θα ήταν κέντρο απεξάρτησης», πρόσθεσε ο Μελέτης Ηλίας.

