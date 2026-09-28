Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή τη νέα σεζόν της σειράς «Το Σόι Σου» στον Alpha, βρέθηκε ο Μελέτης Ηλίας.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικογένειά του και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά του έχουν εξοικειωθεί με τη δημοσιότητα που συνοδεύει τη δουλειά του.

Όπως εξήγησε, με τον χρόνο έχουν μάθει να διαχειρίζονται τις στιγμές που ο ίδιος γίνεται αναγνωρίσιμος στον δρόμο.

«Τώρα πια νομίζω ότι έχω βρει τον τρόπο και το έχουν δει και τα ίδια τα παιδιά και ξέρουν να το χειρίζονται. Οι πρώτες επαφές με αυτό, το ότι περπατάμε στον δρόμο και κάποιος μπορεί να μου μιλάει σαν να σε ήξερε, βήμα-βήμα προσπαθείς να το κάνεις κατανοητό, κάτι το οποίο φαίνεται πολύ λαμπερό, αλλά κρύβει και έναν κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 16χρονη κόρη του στη συναυλία της Άννας Βίσση

Στη συνέχεια, ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε στην 16χρονη κόρη του και στην αγωνία που ένιωσε περιμένοντας να επιστρέψει στο σπίτι μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

«Η κόρη μου είναι 16 χρονών, προχθές στη Βίσση περίμενα μέχρι τις 2 παρά τέταρτο, ξεροστάλιασα. Μέχρι τις 12:30 – 1 που ήταν πια αργά για μια 16χρονη, την παίρνω τηλέφωνο και λέω: “Πού είστε;”. Μου λέει: “Ακόμα τραγουδάει”. Λέω “Τραγουδάει από τις 9:30 μέχρι 1, είμαστε σοβαροί;”», περιέγραψε με χιούμορ.

Όπως αποκάλυψε, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα επικοινώνησε ξανά μαζί της και εκείνη του είπε πως βρισκόταν ήδη στο Νέο Ηράκλειο και έτρωγαν κάτι.

«Λέω: “Παναγία μου, ήρθε αυτό που φοβόμουν, ήρθε. Να περιμένεις με το ρολόι τι ώρα θα έρθει το παιδί σου στο σπίτι”», πρόσθεσε ο ηθοποιός, περιγράφοντας με χιούμορ μια γνώριμη αγωνία για κάθε γονιό όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και αρχίζουν να αποκτούν περισσότερη ανεξαρτησία.

Ο Μελέτης Ηλίας έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες τη δική του οικογένεια μαζί με τη Θέμιδα Βουτσινά, η οποία διατηρεί χαμηλό προφίλ και εργάζεται ως βοηθός οδοντιάτρου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν λίγο πριν την αποφοίτηση του ηθοποιού από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και είναι μαζί από το 2005.

Από την κοινή τους πορεία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ ο Μελέτης Ηλίας έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την πατρότητα και τις καθημερινές προκλήσεις που φέρνει η οικογενειακή ζωή.

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