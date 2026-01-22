Λόγω ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας, η Μελίνα Ασλανίδου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Green Park για την Παρασκευή και το Σάββατο. Η ερμηνεύτρια κρίνεται απαραίτητο να απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ένα πρόβλημα υγείας, γεγονός που δεν της επιτρέπει να ανέβει στη σκηνή.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιθυμώντας να ενημερώσει έγκαιρα το κοινό που είχε κανονίσει να βρεθεί στις εμφανίσεις της, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την κατανόηση και τη συμπαράσταση που λαμβάνει.

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου στην ανάρτησή της.

