Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε σε μια περίεργη και δύσκολη κατάσταση, αφού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που πραγματοποίησε για να επιστρέψει από το νησί της Σκιάθου πίσω στην Αθήνα, εγκλωβίστηκε στο Βόλο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γυρίσει στο σπίτι της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε, κατά την επιστροφή της, αντιμέτωπη με τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν στο Βόλο στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας των αγροτών. Η ερμηνεύτρια βρισκόταν στη Σκιάθο αφού το βράδυ της Τρίτης 9/12 εμφανίστηκε στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του νησιού στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της περιοχής.

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 10/12, επέστρεψε στο Βόλο με σκάφος, το οποίο είχε κανονικά δρομολόγιο. Ωστόσο, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και του μπλόκου που στήθηκε στην περιοχή, το λιμάνι του Βόλου έκλεισε, με αποτέλεσμα η Μελίνα Ασλανίδου να αποκλειστεί εκεί.

