Η Μελίνα Ασλανίδου σχολίασε τη δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη σε βραδινή της έξοδο, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στο “Happy Day”. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια σημείωσε πως ο καλλιτέχνης δίνει τη δική του μάχη και ευχήθηκε μια δίκαιη έκβαση, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της αλληλοκατάρτισης και της αγάπης.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει και αυτός τον αγώνα του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη και αγάπη. Λίγο αγάπη. Τώρα είναι ημέρες αγάπης. Να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον. Να πιάσουμε ο ένας το χέρι του άλλου και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια» είπε χαρακτηριστικά η Μελίνα Ασλανίδου.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατηγορείται από τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο για ασέλγεια, ενώ ο ίδιος έχει κάνει καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά συγκεκριμένων προσώπων.

