Με μια χιουμοριστική ανάρτηση επέλεξε να σχολιάσει η Μελίνα Ασλανίδου το πρόωρο τέλος της κοινής της πορείας με τον Χρήστο Μενιδιάτη στο Theama Athens, λίγο μόλις καιρό μετά την πρεμιέρα τους στις αρχές Οκτωβρίου.

Παρά τη μεγάλη διαφημιστική προβολή και τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, το σχήμα ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του έπειτα από μόλις πέντε Σαββατοκύριακα. Η απόφαση για τη λήξη της συνεργασίας πρoήλθε από κοινού, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει τις άριστες προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Η ανάρτηση με το τρακτέρ και η ατάκα όλο νόημα

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησής της, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει πάνω σε ένα τρακτέρ, συνοδεύοντάς την με ένα χιουμοριστικό μήνυμα που δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από όσα έχω δει και έχω ακούσει, αποφάσισα να αλλάξω καριέρα! Από εδώ και πέρα αγρότισσα. Τουλάχιστον εδώ ξέρεις ποιος δουλεύει και ποιος απλώς κάνει θόρυβο!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina Aslanidou (@officialaslanidoumelina)

Παράλληλα, φρόντισε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις συνεχίζονται κανονικά, δίνοντας το επόμενο ραντεβού της. Συγκεκριμένα, από τις 4 Δεκεμβρίου η αγαπημένη τραγουδίστρια ξεκινά εμφανίσεις στο Vergina, στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου, όπου και θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Παρότι η συνεργασία της με τον Χρήστο Μενιδιάτη στην Αθήνα ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς, η Μελίνα Ασλανίδου φαίνεται ήδη έτοιμη για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στη συμπρωτεύουσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Theama Athens Live Stage (@theamaathens)

govastiletto.gr -Η Κατερίνα Λιόλιου διασκέδασε στη Μελίνα Ασλανίδου και στον Χρήστο Μενιδιάτη