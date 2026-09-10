Με δάκρυα στα μάτια μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, δυσκολεύτηκε να κρύψει τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.

«Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν σταρ και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει ακόμα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος», ανέφερε αρχικά.

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε με συγκίνηση και για την καλλιτεχνική του πορεία, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

«Η καλλιτεχνική του υπόσταση ήταν τεράστια. Τι να πω… λυπάμαι τόσο πολύ! Πραγματικά, δεν το πιστεύω ότι έχει “φύγει” ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα», είπε εμφανώς φορτισμένη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε μια ξεχωριστή βραδιά που είχε περάσει μαζί του, μια στιγμή που, όπως είπε, θα μείνει για πάντα στη μνήμη της.

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