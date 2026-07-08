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Η Μελίνα Ασλανίδου βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού, συνοδευόμενη από μία φίλη της.

Ο φακός του Mykonos Live TV την απαθανάτισε να απολαμβάνει τη βόλτα της, ενώ δεν δίστασε να χαμογελάσει και να ποζάρει και στον φωτογραφικός μας φακό, κερδίζοντας τα βλέμματα με τη χαλαρή, αλλά κομψή εμφάνισή της.

Για τη βραδινή της έξοδο επέλεξε ένα ριγέ παντελόνι σε ίσια γραμμή με μαύρο top, ενώ ολοκλήρωσε το outfit με καλοκαιρινά διχτυωτά μαύρα σανδάλια & κοσμήματα.

Η Μύκονος είναι ένα από τα αγαπημένα νησιά των celebrities που επισκέπτονται κάθε χρόνο.



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