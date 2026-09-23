Η Μελίνα Ασλανίδου παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αναφέρθηκε στο πώς βίωσε τον θάνατο του αδελφού της που ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία αλλά και στα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς έχουν γραφτεί για εκείνη.

«Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα, και με φώναζαν Μέλη, Μέλα…» αποκάλυψε αρχικά η Μελίνα Ασλανίδου μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια.

«Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, έναν κούκλο σαν τα κρύα τα νερά, έναν άγγελο και αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει, εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει…Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως» είπε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια για το πώς επηρέασε τον τρόπο σκέψης της ο θάνατος του αδελφού της.

Τέλος, η Μελίνα Ασλανίδου εξομολογήθηκε: «Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε».

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