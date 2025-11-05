Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην πρωινή εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1 εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου η Μελίνα Κόντη.

Η ηθοποιός μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στη σειρά Παιχνίδια Εκδίκησης, για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Χαϊκάλη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Αναφορικά με την πλοκή της σειράς, η Μελίνα Κόντη σχολίασε: «Ήταν μεγάλη ανατροπή που με απάτησε ο Άγης. Πολλοί περίμεναν ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε με τη Μάγια ή ακόμη και με την καλύτερή της φίλη. Η Μάγια είναι ένας χαρακτήρας που δεν συμμερίζεται την εκδίκηση. Εγώ τώρα που με πρόδωσε, θα τον χωρίσω. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούμε».

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, ξεκαθάρισε: «Ποτέ δεν έχω μπλέξει σε ερωτικό τρίγωνο. Θα το είχα αντιληφθεί αν συνέβαινε. Δεν μου έχει τύχει. Δεν είναι η ομορφιά που προκαλεί ζήλια. Με έχουν ζηλέψει πολύ, αλλά και καθόλου. Από την πλευρά μου, δεν ζηλεύω ποτέ και μάλιστα με έχουν κατηγορήσει γι’ αυτό. Μου έχουν πει “δεν ενδιαφέρεσαι για εμένα”. Δεν ξέρω αν θα έμενα σε μια σχέση αν δεν ήμουν ερωτευμένη και απλά υπήρχε αγάπη. Ποιος δεν είναι σε δύσκολη όταν πρέπει να ανακοινώσεις το τέλος μιας σχέσης. Δια ζώσης γίνονται αυτά, ποτέ με μήνυμα».

Όσο για τη δήλωση του Παύλου Χαϊκάλη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, δήλωσε: «Σίγουρα στον καλλιτεχνικό χώρο υπάρχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα ως προς την αλήθεια του αισθήματος. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό στους άλλους χώρους».