Γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο, δείχνει έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα. Η νεαρή influencer, που συχνά μοιράζεται τις σκέψεις της για το dating μέσα από το TikTok, επανήλθε με ένα βίντεο που συζητήθηκε. Αυτή τη φορά, η Μελίνα “ξεκλειδώνει” τα κριτήριά της, αποκαλύπτοντας στους followers της τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναζητά πλέον στον άντρα που θα καταφέρει να της κλέψει την καρδιά.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Νικολαϊδη στο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενη και ενθουσιασμένη με την ίδια να γράφει από πάνω: «Όταν ξέρει πώς να είναι ΑΝΤΡΑΣ».

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή είναι αρκετά επιλεκτική στις επιλογές της, καθώς δεν μπορούν όλοι οι άντρες να σταθούν στο πλευρό της. Αν και νεαρή στην ηλικία γνωρίζει πολύ καλά τι ζητά από τον άλλον, ενώ από μόνη της έχει αποδείξει ότι είναι μία ανεξάρτητη γυναίκα.

Ο χωρισμός από τον Δημήτρη Φιντιρίκο

Ο χωρισμός της Μελίνας Νικολαΐδη με τον Δημήτρη Φιντιρίκο δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία σε γνωστούς, φίλους και οικεία πρόσωπα του ζευγαριού, αντίθετα κάποιοι από εκείνους το θεώρησαν και αναμενόμενο. Η αλήθεια είναι πως οι δύο τους βρέθηκαν σε απόσταση, εξαιτίας της πρότασης γάμου που έκανε ο Δημήτρης Φιντιρίκος στην πρώην αγαπημένη του, θέλοντας να επισημοποιήσει τη σχέση τους.

Η Μελίνα Νικολαΐδη για τα επόμενα χρόνια έχει αποφασίσει ότι την ενδιαφέρει η επαγγελματική της αποκατάσταση κι όχι η δημιουργία οικογένειας από την ηλικία των 22 ετών.

