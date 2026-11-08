Η Μελίνα Νικολαΐδη βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται φέτος η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, επιλέγοντας να περάσει μια βραδιά διασκέδασης και να απολαύσει τη μητέρα της στη σκηνή.

Η νεαρή κοπέλα δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το πρόγραμμα των δύο τραγουδιστριών, οι οποίες έκαναν πρόσφατα την πρεμιέρα τους και έχουν ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη και το μήνυμα για τη μητέρα της

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Μελίνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στη σκηνή φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία με μακριά υφάσματα στα μανίκια, ενώ οι έντονοι κόκκινοι φωτισμοί δημιουργούν μια ιδιαίτερα θεατρική ατμόσφαιρα.

Η κόρη της θέλησε να εκφράσει τον θαυμασμό της με δύο λέξεις, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «Mother of Gods», δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

Η μουσική συνάντηση της Δέσποινας Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Η φετινή συνεργασία της Δέσποινας Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX αποτελεί μία από τις σημαντικές μουσικές συναντήσεις της φετινής νυχτερινής σεζόν.

Οι δύο δημοφιλείς ερμηνεύτριες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Govastiletto.gr – Βασίλης Μπισμπίκης: Το τρυφερό μήνυμα στη Δέσποινα Βανδή λίγο πριν από την αποψινή πρεμιέρα της