Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν την προσωπική της ζωή θέλησε να δώσει η Μελίνα Νικολαΐδη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που τη συνέδεσαν με τον Χρήστο Μάστορα, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για κρίση στη σχέση του τραγουδιστή με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Η ίδια, χωρίς να αφήσει περιθώρια για παρερμηνείες, αποφάσισε αυτή τη φορά να τοποθετηθεί δημόσια. Όπως ξεκαθάρισε, αρκετά από όσα γράφτηκαν είναι αναληθή, ενώ έκανε γνωστό πως έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που θεωρεί ψευδή και προσβλητικά.

Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη

Μέσα από τα Instagram Stories της, η Μελίνα Νικολαΐδη εξήγησε αρχικά ότι μέχρι σήμερα επέλεγε να μη σχολιάζει όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε, δεν σκοπεύει να απαντά κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σιωπή μπορεί να παρερμηνευτεί ως αποδοχή.

Η ίδια χαρακτήρισε αναληθή τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζουν ως πραγματικά περιστατικά που δεν συνέβησαν ποτέ και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό της.

Παράλληλα, τόνισε πως αντιλαμβάνεται ότι η δημοσιότητα συνοδεύεται από σχόλια και ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή, όμως αυτό, όπως σημείωσε, δεν δικαιολογεί τη δημοσίευση ή αναπαραγωγή ψευδών πληροφοριών.

Η Μελίνα Νικολαΐδη υποστήριξε ακόμη ότι η συνεχής αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου με στόχο την προσέλκυση περισσότερων clicks δεν μπορεί να θεωρείται δημοσιογραφία.

Τέλος, έκανε γνωστό πως έχει ήδη κινηθεί νομικά για συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να ζει τη ζωή της όπως επιθυμεί, χωρίς να επιτρέπει σε τίτλους, υπονοούμενα και ανυπόστατες ιστορίες να καθορίζουν την εικόνα που δημιουργείται για εκείνη.

«Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της.