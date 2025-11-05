Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος μπορεί να έζησαν ένα δυνατό έρωτα, όμως αποφάσισαν ότι το καλύτερο και για τους δυο τους θα ήταν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους όπως κι έκαναν.

Η σχέση τους, που κράτησε περίπου 18 μήνες, ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο το unfollow που ακολούθησε ήρθε να «κλειδώσει» και ψηφιακά το τέλος. Οι δυο τους, που μέχρι πρόσφατα συνέχιζαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, δείχνοντας ότι είχαν χωρίσει σε φιλικό κλίμα, δεν ανήκουν πια ο ένας στο follow list του άλλου.

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος στα σενάρια επανασύνδεσης που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, ο χωρισμός δεν αποτέλεσε έκπληξη — αντιθέτως, κάποιοι τον θεωρούσαν αναπόφευκτο.

Κι αυτό γιατί η πρόταση γάμου του Δημήτρη Φιντιρίκου στην πρώην αγαπημένη του φέρεται να στάθηκε αφορμή για τη ρήξη. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέπληξε τη Μελίνα Νικολαΐδη, καθώς κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.

