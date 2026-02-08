Η Μελίνα Νικολαΐδη έγινε 22 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας πλάι της αγαπημένα πρόσωπα.

Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει η πολυαγαπημένη της μητέρα, Δέσποινα Βανδή όπως είδαμε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Νικολαΐδη βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η μαμά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και εκεί την περίμενε μια απρόσμενη έκπληξη.

Η νεαρή κοπέλα δέχτηκε μια εντυπωσιακή τούρτα από τους φίλους της και τη μαμά της και όλοι μαζί της τραγούδησαν τα «Χρόνια Πολλά».

Δείτε το βίντεο:

