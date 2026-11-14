Μελίνα Νικολαΐδη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φόρεμα στο κέντρο που τραγουδά η Δέσποινα Βανδή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Μελίνα Νικολαΐδη βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, για ακόμη ένα βράδυ, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
Οι δυο μεγάλες ερμηνεύτριες θα βρίσκονται φέτος επί σκηνής παρέα στο Νox και όπως όλα δείχνουν, θα είναι ένα από τα πιο δυνατά μουσικά σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.
Όπως είναι φυσικό, η αγάπη και η βαθιά σύνδεση που έχουν η Δέσποινα Βανδή για την Μελίνα Νικολαΐδη είναι κάτι που δεν κρύβεται και η κόρη της τραγουδίστριας βρίσκεται πολλά βράδια στο πλάι της μητέρας της.
Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε εντυπωσιακή με μαύρο βινίλ φόρεμα και μαύρες γόβες να τραβάει τα βλέμματα με την παρουσία της.
govastiletto.gr – Μελίνα Νικολαΐδη: Αποθέωσε τη Δέσποινα Βανδή στο NOX – «Θεά»