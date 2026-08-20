Η Μελίνα Νικολαΐδη βρίσκεται, αυτές τις ημέρες, στην Πάρο, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι της μακριά από την Αθήνα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα με τα οποία περνάει τις διακοπές της βρίσκεται και ένας άνδρας που μπορεί σήμερα να κρατά χαμηλό προφίλ, όμως στο παρελθόν το όνομά του είχε απασχολήσει αρκετά τα lifestyle μέσα.

Πρόκειται για τον Κώστα Χωρινό, ο οποίος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός πριν από μερικά χρόνια λόγω της σχέσης του με την Κάτια Ταραμπάνκο.

Ποιος είναι ο Κώστας Χωρινός

Ο Κώστας Χωρινός δεν προέρχεται από το χώρο της σόουμπιζ. Η επαγγελματική του δραστηριότητα στο παρελθόν έχει συνδεθεί κυρίως με το marketing, τον αθλητισμό και ειδικότερα την ποδηλασία. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί ήδη από το 2021, υπήρξε στέλεχος της Oxygen Bikes, με αντικείμενο το marketing.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο και στο χώρο της ελληνικής ποδηλασίας, αφού την περίοδο 2011-2012 είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, πραγματοποιώντας σειρά δραστηριοτήτων γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα.

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Επίσης, οι σπουδές του έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική του πορεία. Όπως είχε γίνει γνωστό μέσα από παλαιότερα δημοσιεύματα, έχει δίπλωμα στο marketing και τη διαφήμιση από το London School of Foreign Trade, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του αθλητικού marketing.

Παρά την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο ίδιος δεν είχε επιδιώξει να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, η προσωπική του ζωή ήταν εκείνη που πριν από περίπου πέντε χρόνια έκανε το όνομά του γνωστό στο ευρύ κοινό.

govastiletto.gr – Μελίνα Νικολαΐδη: Διαψεύδει τα σενάρια για την προσωπική της ζωή