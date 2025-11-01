Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε, με ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το νέο της επαγγελματικό βήμα, που δεν είναι στον χώρο της μουσικής, αλλά στον χώρο των καλλυντικών. Μάλιστα στο νέο αυτό επιχειρηματικό βήμα έχει συνεργάτιδα την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Μητέρα και κόρη ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα brand που μόλις κυκλοφόρησε.

Από τις 8 Μαΐου καταχωρήθηκε η σύσταση της εταιρείας Bold & Brave Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα τον Δήμο Φιλοθέης – Νέου Ψυχικού και αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, με βασικό αντικείμενο το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και με φυσική παρουσία, αλλά και το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

Διαχειρίστρια της Bold & Brave είναι η ίδια η Δέσποινα Μαλέα (το πραγματικό όνομα της τραγουδίστριας) ενώ το 60% των μετοχών ανήκει στη Μελίνα Νικολαΐδη. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης η Αναστασία Ζαπαντιώτη και ο Βασίλης Πλέγας με 15% έκαστος, καθώς και η Άρτεμις Λαμπρινίδη με 10%.

«Δεν το πιστεύω, πόσο καιρό θέλαμε να σας πούμε για αυτό που κάνουμε, για τα καλλυντικά που φτιάχνουμε. Μετά από δύο χρόνια ήρθε αυτή η στιγμή και ο ενθουσιασμός είναι απερίγραπτος, όπως και η συγκίνηση», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μελίνα Νικολαΐδη σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε ένα σύντομο promo βίντεο, στο οποίο φυσικά πρωταγωνιστεί η ίδια μαζί με τα καλλυντικά της, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την αισθητική και το ύφος που θα χαρακτηρίζουν τη νέα σειρά προϊόντων.

Θυμίζουμε πως είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Δέσποινας Βανδή: «Εδώ και 30 χρόνια, το μακιγιάζ είναι κομμάτι της ζωής μου. Στη σκηνή, στα βίντεοκλιπ, στις φωτογραφίσεις … με έχει συνοδεύσει παντού. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, από extreme looks μέχρι το πιο φυσικό μακιγιάζ. Και έχω συνεργαστεί με εξαιρετικούς make up artists, έχοντας στα χέρια μου εκατοντάδες προϊόντα.

Ξέρετε τι συμβαίνει όμως όταν κάτι το ζεις καθημερινά; Μαθαίνεις. Μαθαίνεις τι δουλεύει, τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα, τι σου ταιριάζει … Και εγώ, μετά από τόσα χρόνια, ξέρω πως θέλω να είναι τα προϊόντα make up που επιλέγω.

Έχω βρει μάσκαρες που μου δίνουν απίστευτο όγκο … αλλά όχι το lift που ήθελα. Κραγιόν που γράφουν τέλεια … αλλά μετά από λίγο ξηραίνουν τα χείλη. Πάντα κάτι έλειπε … Και κάπως έτσι, πριν δυο χρόνια, αποφάσισα να κάνω κάτι γι’ αυτό. Να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα, ακριβώς όπως τα ονειρεύομαι. Έτσι γεννήθηκε η Bold & Brave», έγραψε στην ανάρτησή της.

Με πληροφορίες από: Youweekly.gr

