Η Μελίνα Νικολαΐδη βρίσκεται στη Μύκονο αυτές τις ημέρες και βρέθηκε σε μία από τις πιο συζητημένες καλοκαιρινές εμφανίσεις, στο live του Τόνι Σφήνου στο Sea Satin, όπου το κέφι ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος στα ύψη.

Ο Τόνι Σφήνος ανέβηκε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό του στυλ και την εκρηκτική του ενέργεια, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και ρετρό διάθεση.

Η ατμόσφαιρα γρήγορα μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι, με τους παρευρισκόμενους να χορεύουν και να τραγουδούν χωρίς σταματημό.

Ανάμεσά τους και η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία διασκέδασε έντονα, χορεύοντας ξέφρενα και συμμετέχοντας στο κλίμα του live.

Δεν σταμάτησε να απολαμβάνει τη μουσική, ενώ παράλληλα κατέγραφε στιγμές με το κινητό της, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η νεαρή φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ ανεβασμένη διάθεση, να χορεύει ασταμάτητα και να ζει τη βραδιά σαν ένα καλοκαιρινό πάρτι χωρίς όρια, συμβάλλοντας κι εκείνη στον παλμό της βραδιάς στο νησί των Ανέμων.

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