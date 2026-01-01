Η Μελίνα Νικολαΐδη πραγματοποίησε, σε γιορτινό mood και με ανεπιτήδευτο στιλ, μια χαλαρή χριστουγεννιάτικη βόλτα στη Γλυφάδα, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι ξέρει πώς να συνδυάζει άνεση και κομψότητα στις καθημερινές εμφανίσεις της.

Η ίδια επέλεξε ένα σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, ιδανικό για τις χειμερινές μέρες των γιορτών.

Το σκούρο καφέ πανωφόρι, με φαρδιά γραμμή, χάριζε αίσθηση ζεστασιάς και ανεμελιάς, ενώ το matching παντελόνι δημιουργούσε ένα αρμονικό, μονοχρωματικό αποτέλεσμα. Τα μαύρα ankle boots πρόσθεσαν μια διακριτική fashion πινελιά, ισορροπώντας τέλεια το casual chic look.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μια καφέ δερμάτινη τσάντα, πρακτική αλλά stylish, και χρυσά σκουλαρίκια που έδωσαν λάμψη χωρίς υπερβολές. Η Μελίνα Νικολαΐδη κινήθηκε, με φυσικό μακιγιάζ και χαλαρή διάθεση, στους δρόμους της Γλυφάδας απολαμβάνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα.

Ένα look που αποδεικνύει ότι το χριστουγεννιάτικο στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστές επιλογές και προσωπικό χαρακτήρα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

