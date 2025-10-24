Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου η θεατρική παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια», την οποία σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε ήδη μοιραστεί μέσα από τα social media την αφίσα και το τρέιλερ της παράστασης, λαμβάνοντας πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης, ανάμεσά τους και από τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, που τον στηρίζει σε κάθε επαγγελματικό του βήμα.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, η Μελίνα Νικολαΐδη θέλησε κι εκείνη να εκφράσει τη στήριξή της στον σκηνοθέτη και ηθοποιό.

Μέσα από ανάρτηση στα social media, δημοσίευσε την αφίσα της παράστασης γράφοντας «Καλή αρχή», δείχνοντας έτσι τη χαρά και τη συμπαράστασή της για τη σημαντική αυτή στιγμή.

Πηγή: instagram

