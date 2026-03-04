Παρόλο που η Μελίνα Νικολαΐδη ακολουθεί σπουδές υποκριτικής στο Λονδίνο, η κλίση της προς τη μουσική παραμένει ισχυρή. Η 22χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη επιβεβαιώνει συχνά πως η καλλιτεχνική φλέβα είναι κληρονομική, εντυπωσιάζοντας με τις φωνητικές της ικανότητες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Μετά από ένα διάστημα αποχής από αντίστοιχες αναρτήσεις, η Μελίνα Νικολαΐδη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου ερμηνεύει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια και με τη φωνή της κέρδισε τα θετικά σχόλια όσων την παρακολουθούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina ⋆ Nikolaidi (@melina.nikolaidi)

Η Δέσποινα Βανδή έχει αναφερθεί πολλές φορές στο ταλέντο της κόρης της, τονίζοντας πως έχει ξεχωριστή χροιά και μουσικότητα. Και το νέο αυτό βίντεο έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελίνα Νικολαΐδη τραγουδά δημόσια. Στο παρελθόν είχε συγκινήσει το κοινό όταν ερμήνευσε μαζί με τη μητέρα της το «Can’t Help Falling in Love», συνοδεία πιάνου, σε ένα τρυφερό ντουέτο στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

govastiletto.gr -Μελίνα Νικολαΐδη: Το επικό TikTok trend για τα 22α γενέθλιά της και η τούρτα υπερπαραγωγή!