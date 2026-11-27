Αίσθηση και ερωτήματα έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα που θέλουν τις ΜΕΛΙSSES και τον Χρήστο Μάστορα να βρίσκονται σε ρήξη με την Panik Records, έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, το συγκρότημα φέρεται να απέστειλε σχετική επιστολή στη δισκογραφική εταιρεία, παρότι το συμβόλαιό τους παραμένει ενεργό, έχοντας ανανεωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η φημολογία αυτή προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η δωδεκαετής συνεργασία των δύο πλευρών συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες επιτυχίες και ορόσημα στην ελληνική μουσική σκηνή, ενώ η Panik Records στήριξε έμπρακτα το γκρουπ και μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γιάννη Κουτράκη.

Μεταξύ άλλων, μαζί έχουν κάνει δεκάδες πολυπλατινένια hits που έχουν γίνει διαχρονικά τα οποία κατέκτησαν το no1 στα ψηφιακά charts, το YouTube και το ραδιοφωνικό airplay τόσο σε εβδομαδιαίο όσο και σε ετήσιο επίπεδο. Παράλληλα, μαζί δημιούργησαν μεγάλες μουσικές στιγμές, όπως τα επιτυχημένα ντουέτα του Χρήστου Μάστορα με τις διεθνείς ερμηνεύτριες Rita Wilson και Cecilia Krull, καθώς και σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μπάμπης Στόκας, η Καίτη Γαρμπή, η Ελένη Φουρέιρα και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Επίσης, η Panik έκανε την παραγωγή στη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στα ελληνικά συγκριτικά που έκαναν οι ΜΕΛΙSSES στο Ηρώδειο, η οποία κυκλοφόρησε και σε βινύλιο, ενώ ο Χρήστος Μάστορας συμμετείχε σε μεγάλα μουσικά αφιερώματα, όπως αυτό για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο το 2025.

Άκρως επιτυχημένη ήταν και η συνεργασία τους σε νυχτερινά κέντρα, όπως αυτά με τη Δέσποινα Βανδή και την Ελένη Φουρέιρα, που έγιναν talk of the town στην Αθήνα τις προηγούμενες σεζόν. Με δεδομένη τη μακρά και άκρως επιτυχημένη κοινή τους πορεία, τα δημοσιεύματα περί επιστολής του γκρουπ προς την εταιρεία προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Ωστόσο, με το συμβόλαιό τους να βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, δύσκολα μπορεί κανείς να μιλήσει για τέλος στη σχέση τους.

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