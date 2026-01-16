Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας μας μετρά από σήμερα, Παρασκευή 16/1, μια ακόμη σημαντική απώλεια, καθώς η σπουδαία ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε σε ηλικία 92 ετών από τη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια, η Μέλπω Ζαρόκωστα αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της, και φιλοξενούνταν από το Γηροκομείο Αθηνών, με το γιο της να την επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε κάνει την τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Aλήθειες με τη Ζήνα», όπου είχε δηλώσει στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα: «Νιώθω άνετα… Ο κόσμος με αγαπά, αλλά κι εγώ τα αγαπώ τα παιδιά μου πολύ».

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε πει σε άλλο σημείο του βίντεο: «Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα… Είναι λίγο υπερβολικό να λέμε ότι έχω αφήσει μεγάλη κληρονομιά πίσω μου, έκανα ότι μπορούσα. Δε μπορώ να μην είμαι χαμογελαστή. Η κωμωδία και το δράμα είναι το ίδιο τραγικά και το ίδιο διασκεδαστικά».

