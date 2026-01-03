Ο Μέμος Μπεγνής και ο Αιμιλιανός Σταματάκης πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο στη θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο αρχάγγελος της Κρήτης».

Με αφορμή το έργο, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Εκεί, ο Μέμος Μπεγνής μίλησε μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της σύμβασης γάμου, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη.

«Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης γάμου, ούτε της συγκατοίκησης και του κοινού κρεβατιού. Σε όσους το κάνουν και το επιλέγουν, τους θαυμάζω. Προσωπικά όμως, δεν θα μπορούσα να παντρευτώ ή να κάνω οικογένεια.

Δεν με εκφράζει, δεν ήταν ποτέ κάτι που ονειρεύτηκα. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για οικογένεια και δεν έχουμε όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις», τόνισε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι έχει δεχτεί και επικρίσεις για αυτή του τη στάση.

